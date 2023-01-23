Волк и лиса попали в фотоловушку Полистовского заповедника

16:33, 23 января 2023, ПАИ

Снимками животных, которых зафиксировали фотоловушки Полистовского заповедника с ноября по декабрь 2022 года, поделились в группе учреждения в соцсети «ВКонтакте».

«Зимой все процессы в лесу замедляются. Животных, которые могут попасть в объектив фотоловушки, становится меньше: некоторые впадают в спячку или зимний сон, кто-то мигрирует на юг. Те же звери и птицы, которые остаются видимыми в лесу, должны прикладывать больше усилий, чтобы добывать себе пищу и сохранять тепло», - говорится в сообщении.

Отмечается, что фотоловушки – очень ценный инструмент для сбора полевых данных. «С их помощью мы можем наблюдать за полистовскими обитателями и при этом не нарушать естественный ход заповедной жизни», - заметили в заповеднике.