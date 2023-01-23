Победителям конкурса «Учитель года» предложили выплачивать миллион
Победитель конкурса «Учитель года» должен получать 1 миллион рублей, предложили в Минпросвещения России, сообщает РИА ФАН.
В 2022 году учителем года стал преподаватель истории из гимназии в Московской области Дмитрий Лутовинов.
В этом году конкурс пройдет в 34-й раз, в нем примут участие более 100 педагогов со всей страны.
Напомним, по итогам регионального этапа всероссийского педагогического конкурса учителем года стала преподаватель английского языка из Пскова.
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