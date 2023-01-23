До -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 24 января

17:58, 23 января 2023, ПАИ

Небольшой снег днем и до -8 градусов прогнозируют синоптики в Псковской области 24 января.

На территории области ожидается облачная погода, ночью с прояснениями. Днем пройдет небольшой снег, местами умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр.

Будет дуть южный ветер со скоростью от 4 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью составит -8…-3 градуса, а днем — от -3 до 0.

Атмосферное давление будет выше нормы.