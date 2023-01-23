О боли в плечевом суставе расскажет врач на «Первом Псковском»

18:03, 23 января 2023, ПАИ

Новый выпуск программы «Секреты тела» выйдет во вторник, 24 января, в 7:30 на телеканале «Первый Псковский».

Выпуск посвящён одной из самых частых проблем у пациентов — боли в плечевом суставе. Врач-травматолог, заведующий псковским отделением спортивной медицины Евгений Васильев расскажет об анатомии плечевого сустава, гипертонусе мышц и основных причинах появления боли.

Вместе с ассистентами врач покажет простые, но эффективные упражнения, которые помогут обеспечить стабильность плечевого сустава, облегчить или снять боль в домашних условиях.

Смотрите выпуски программы «Секреты тела» на телеканале «Первый Псковский» каждый вторник в 7:30, повтор — в субботу в 9:50.