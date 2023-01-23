В Пыталово отменяют рейсовый автобус по городу
Автобус, соединяющий центр города Пыталово и окраину, расположенную за переездом, отменяют, сообщила в своём Telegram-канале глава района Вера Кондратьева.
«В связи с уменьшением уровня воды в ручье и вновь появившейся возможностью пользоваться тоннелем с 23 января 2023 года отменяются рейсы автобуса до центра и обратно», — гласит сообщение.
Напомним, ранее уровень воды в ручье поднялся и затопил тоннель, создав неудобства для многих жителей города.
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