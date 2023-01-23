В Пыталово отменяют рейсовый автобус по городу

18:17, 23 января 2023, ПАИ

Автобус, соединяющий центр города Пыталово и окраину, расположенную за переездом, отменяют, сообщила в своём Telegram-канале глава района Вера Кондратьева.

«В связи с уменьшением уровня воды в ручье и вновь появившейся возможностью пользоваться тоннелем с 23 января 2023 года отменяются рейсы автобуса до центра и обратно», — гласит сообщение.

Напомним, ранее уровень воды в ручье поднялся и затопил тоннель, создав неудобства для многих жителей города.