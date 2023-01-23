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Общество

Приём заявок на конкурс от ПсковГУ в Артеке стартует 25 января

Фото пресс-службы ПсковГУ

Конкурсный набор на программу ПсковГУ «Русский стиль в современной моде» в Артеке стартует 25 января, сообщают Псковскому агентству информации в пресс-службе ПсковГУ.

Вопросы организации тематической смены обсудили на конференции тематических партнёров МДЦ «Артек». Во встрече принял участие начальник управления коммуникаций в сфере общего образования и организации приёма обучающихся ПсковГУ Дмитрий Лобарёв.

В ходе мероприятия участники познакомились с тематикой смен, работой консультационного центра и побывали на экскурсии по значимым местам Артека.

Среди затронутых тем — нормативно-правовое обеспечение деятельности тематических партнёров при реализации дополнительных программ, организационные вопросы работы АИС «Артек», современный детский лагерь как безопасное пространство образования, отдыха и оздоровления, медицинское и психологическое обеспечение функционирования детского лагеря и другое.

Отметим, по итогам конкурсного отбора дополнительных общеразвивающих программ ПсковГУ на период третьей смены с 11–12 марта по 31 марта – 1 апреля 2023 года реализует две художественные программы — «Русский стиль в современной моде (профильный отряд)» и «Русский стиль: традиции и современность (студия детского творчества)».

Добавим, программа «Русский стиль в современной моде» ориентирована на развитие творческих способностей детей и подростков в возрасте от 11 до 17 лет, а также на создание чувства сопричастности историческим и современным тенденциям русской культуры через осмысление и художественную интерпретацию в сфере дизайна костюма и аксессуаров образов русского стиля. Участники программы смогут попробовать свои силы в сфере дизайна одежды и стать авторами ярких, самобытных и эстетически продуманных образов и даже коллекций в русском стиле.

Программа разработана преподавателями кафедры дизайна Натальей Елисеевой и Ольгой Поспеловой.

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