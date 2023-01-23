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Общество

В Михайловском пройдёт литературно-музыкальная программа

Фото пресс-службы музея

25 января в музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское» пройдёт литературно-музыкальная программа «Весёлый праздник именин», приуроченная к Татьянину дню, сообщает пресс-служба музея.

Мероприятие подготовили сотрудники заповедника, и святогорские школьники: учащиеся районной ДШИ имени Гейченко, санаторной школы-интерната, поселковой средней школы имени Пушкина. Для публики исполнят стихотворения Пушкина и его современников, а также музыкальные пьесы, написанные в XIX – начале XX века.

Музей будет отмечать двойные именины.

«Дело в том, что 25 января Русская православная церковь славит не только святую мученицу Татиану, но ещё и преподобную Евпраксию Тавенисскую, то есть святую, чьё имя было дано младшей дочери хозяйки Тригорского и сердечной приятельницы ссыльного поэта Прасковьи Александровны Осиповой, Вульф в первом браке». Евпраксию Вульф, или Зизи, как называли её домашние, Пушкин часто упоминает в своих стихах, и, по мнению многих литературоведов, портрет Татьяны в «Евгении Онегине» также во многом списан с этой тригорской барышни», — поясняет руководитель отдела массовых мероприятий Пушкинского заповедника Ирина Егорова.

Праздник начнётся в 16:00. Местом действия «именинного бала» станет заповедный научно-культурный центр (пос. Пушкинские Горы, бульв. Гейченко, 1), зал, где размещена выставка «Мода, престол которой в Париже…».

Вход на «именинную программу» свободный для всех желающих. Возрастная рекомендация для аудитории — 6+.

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