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Псковичи завоевали два золота на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою

Фото предоставлено спортивной организацией

19–21 января в г. Выборге Ленинградской области состоялись Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звёзды Балтики» среди юношей и девушек 12–13, 14–15, 16–17 лет, посвящённые памяти заслуженного тренера России А. В. Факеева. 21–22 января в этом же спортивном комплексе прошёл этап Кубка России по рукопашному бою среди мужчин и женщин.

«Турнир памяти заслуженного тренера России Александра Факеева уже стал традиционным: в пятый раз Выборг принимает спортсменов из разных уголков страны, от Забайкальского края до Калининграда. В этом году участниками соревнований стали команды из 24 субъектов России», — рассказала нашему корреспонденту президент Псковской федерации рукопашного боя Дина Дымова. 

Фото предоставлено спортивной организацией

Во Всероссийских соревнованиях «Звёзды Балтики» в категории «12–13 лет, 57 кг» первое место завоевал воспитанник тренеров Владимира Евдокимова и Рафаэля Керимова Шапкин Тимофей. Спортсмен провёл четыре боя, первый закончил досрочно, остальные выиграл по баллам.

Победителем этапа Кубка России в категории «97 кг» стал Далер Исмаилов, одержав в финале чистую победу болевым приёмом. Готовили спортсмена Олег Соловьёв, Виктор Иваненков.

Фото предоставлено спортивной организацией

Псковская сборная показала упорные бои и слаженную работу тренерского штаба. 

Псковская федерация рукопашного боя благодарит организаторов и судей соревнований за отлично проведённое мероприятие.

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