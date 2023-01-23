За поджог в Дедовичском районе двум жителям вынесено обвинение

20:30, 23 января 2023, ПАИ

Прокуратурой Дедовичского района поддержано государственное обвинение в отношении двоих местных жителей Н. и К. по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 167 УК РФ (покушении на умышленное уничтожение чужого имущества с причинением значительного ущерба путём поджога).

В суде установлено, что 3 июля 2022 года у Н. и К., находящихся в состоянии алкогольного опьянения на территории п. Дедовичи, на почве личных неприязненных отношений возник преступный умысел, направленный на уничтожение путём поджога легкового автомобиля марки ВАЗ-21124.

Согласно достигнутому преступному сговору в вечернее время 3 июля 2022 года Н., несмотря на наличие рядом припаркованных транспортных средств, желая уничтожить, облил автомобиль бензином из канистры, принесённой с собой, а К. с помощью куска бумажных обоев и зажигалки, имевшихся при себе, хотела его поджечь. Однако преступление не было доведено до конца по не зависящим от них обстоятельствам, поскольку К. была замечена третьим лицом.

Таким образом, были предотвращены общественно опасные последствия в виде полного уничтожения легкового автомобиля марки ВАЗ-21124 стоимостью 45 724 рубля, в результате которого потерпевшему был бы причинён реальный ущерб на сумму 45 724 рубля, который являлся бы для него значительным.

Приговором суда с учётом позиции государственного обвинения Н. назначено наказание в виде 1 года 8 месяцев лишения свободы условно на срок 2 года, К. — лишение свободы на срок 10 месяцев условно на срок 1 год.

Приговор суда не вступил в законную силу.