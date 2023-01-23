Премия «Серебряный Лучник – Северо-Запад» объявила шорт-лист

21:05, 23 января 2023, ПАИ

Участниками шорт-листа V региональной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник – Северо-Запад» стал 21 проект из пяти регионов Северо-Западного федерального округа.

Экспертное жюри премии определит победителей по итогам публичных защит коммуникационных проектов 17 февраля в Мариинском дворце в Санкт-Петербурге.

Обладатель Гран-при регионального конкурса войдёт в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник», а 10 проектов по оценке экспертного жюри будут рекомендованы к участию в ней без внесения регистрационного взноса. Всего на конкурс было подано рекордное количество заявок – 129.

В шорт-лист премии вошли следующие проекты по номинациям:

"Коммуникации в сфере устойчивого развития: социальные и экологические проекты"

– социальная программа «Живи без страха» (BIOCAD, Санкт-Петербург);

– концепция и продвижение программы благоустройства города «Я шагаю по Сегеже» (Segezha Group, Москва);

– межрегиональные соревнования по сбору и сортировке мусора «Арктический Кубок Чистоты» (МОО «Чистые Игры», Санкт-Петербург).

"​​Корпоративные коммуникации":

– забег, посвящённый дню рождения целлюлозного завода (АНО «Центр организации спортивных мероприятий», Петрозаводск);

– Музей блокадной медицины (группа компаний «Мой медицинский центр», Санкт-Петербург);

– медиапроект «Аэропорт Архангельск — 60 лет» (книга, сайт и AR – дополненная реальность) (АО «Аэропорт Архангельск», Архангельск).

"Маркетинговые коммуникации":

– «Многоэтажные дома из дерева – это не сказки» (Segezha Group, Москва);

– "Фабрика «Культура» — самые петербургские конфеты" (конфетная фабрика «Культура», Санкт-Петербург);

– «Betalife — мобильное приложение и портал для пациентов с рассеянным склерозом» (BIOCAD, Санкт-Петербург).

"Коммуникации в благотворительности":

– благотворительный забег к Дню города — дню основания Санкт-Петербурга «Бегом с Дневником» (АО «Петроцентр», Санкт-Петербург);

– «Наука добра», грантовый конкурс BIOCAD (BIOCAD, Санкт-Петербург);

– благотворительный марафон «Мы — наследники Великой Победы» (ООО «Газпром трансгаз Ухта»).

"Продвижение государственных и общественных программ":

– пластилиновый мультфильм «Как Пётр Первый на Севере флот строил» (АО ПО «Севмаш», Северодвинск);

– межрегиональные соревнования по сбору и сортировке мусора «Арктический Кубок Чистоты» (МОО «Чистые Игры», Санкт-Петербург);

– «Вкус Арктики» (комитет по туризму Мурманской области, Мурманск).

"Развитие и продвижение территорий":

– музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта – 2022» (АНО «Остров фортов», Москва);

– коммуникационное сопровождение инженерно-логистической операции по транспортировке АПЛ К-3 «Ленинский комсомол» в здание Музея военно-морской славы в Кронштадте (АНО «Остров фортов», Москва);

– новогодняя и литературная почта «Петербургского дневника» (АО «Петроцентр», Санкт-Петербург).

"Культурно-просветительские проекты":

– премия в области современного искусства среди подростков Teen Art Awards (Фонд поддержки и развития современного искусства «Арт.Координата», Санкт-Петербург);

– музыкально-спортивно-гастрономический фестиваль «Паруса Кронштадта – 2022» (АНО «Остров фортов», Москва);

– «Достоевский и Чижик» (СПбГБУК "Централизованная библиотечная система Красногвардейского района", Санкт-Петербург).

Завершающее мероприятие V региональной премии «Серебряный Лучник – Северо-Запад" пройдёт 17 февраля 2023 года. На нём участники, вошедшие в шорт-лист премии, очно представят свои проекты. После этого экспертное жюри объявит имена лауреатов региональной премии и назовёт лучший проект, направляемый в шорт-лист Национальной премии в области развития общественных связей «Серебряный Лучник».

Генеральный партнёр премии — ПАО «Газпром». Стратегический партнёр — сеть магазинов «Магнит», авиакомпания «Россия» (группа «Аэрофлот"). Информационные партнёры — медиагруппа «Комсомольская правда», «Петербургский дневник». Оператором премии выступает коммуникационное агентство АГТ.

Справочная информация

Национальная премия в области развития общественных связей «Серебряный Лучник» учреждена 25 июня 1997 года Торгово-промышленной палатой РФ, Союзом журналистов и Российской ассоциацией по связям с общественностью. За 24 года в конкурсе на соискание высшей профессиональной награды приняло участие более 6 000 проектов. «Серебряный Лучник – Северо-Запад» проводится с 2018 года. За это время в конкурсе приняло участие более 200 проектов.