Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»

Фото газеты «Великолукская правда. Новости»

С 18 по 23 января в городе Орле проходил зимний чемпионат России по стрельбе из лука. За медали боролись 360 лучников, в число которых вошли 16 спортсменов из Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости». 

Соревнования состояли из квалификационных раундов, командных и индивидуальных матчей.

По итогам нескольких соревновательных дней Снеткова Ника заняла первое место в группе «Блочный лук». За победу вместе с ней в этой категории боролись 77 сильнейших лучниц со всей страны. В общекомандном зачёте великолукские спортсменки Савенкова Александра, Мурзина Милана и Снеткова Ника заняли третье место.

Спортсменки тренируются под руководством заслуженного тренера России Виталия Андреева.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













23 января 2023

Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»
23 января 2023

В Великих Луках найдена собака с простреленной лапой

23 января 2023

Единоборцы из Печорского района вернулись с чемпионата России
23 января 2023

Псковичи завоевали два золота на всероссийских соревнованиях по рукопашному бою
23 января 2023

В Михайловском пройдёт литературно-музыкальная программа
23 января 2023

Приём заявок на конкурс от ПсковГУ в Артеке стартует 25 января
23 января 2023

В Пыталово отменяют рейсовый автобус по городу
23 января 2023

О боли в плечевом суставе расскажет врач на «Первом Псковском»

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...