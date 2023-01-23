Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»

22:57, 23 января 2023, ПАИ

С 18 по 23 января в городе Орле проходил зимний чемпионат России по стрельбе из лука. За медали боролись 360 лучников, в число которых вошли 16 спортсменов из Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Соревнования состояли из квалификационных раундов, командных и индивидуальных матчей.

По итогам нескольких соревновательных дней Снеткова Ника заняла первое место в группе «Блочный лук». За победу вместе с ней в этой категории боролись 77 сильнейших лучниц со всей страны. В общекомандном зачёте великолукские спортсменки Савенкова Александра, Мурзина Милана и Снеткова Ника заняли третье место.

Спортсменки тренируются под руководством заслуженного тренера России Виталия Андреева.