Великолучанка стала первой на чемпионате России в группе «Блочный лук»
С 18 по 23 января в городе Орле проходил зимний чемпионат России по стрельбе из лука. За медали боролись 360 лучников, в число которых вошли 16 спортсменов из Псковской области, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».
Соревнования состояли из квалификационных раундов, командных и индивидуальных матчей.
По итогам нескольких соревновательных дней Снеткова Ника заняла первое место в группе «Блочный лук». За победу вместе с ней в этой категории боролись 77 сильнейших лучниц со всей страны. В общекомандном зачёте великолукские спортсменки Савенкова Александра, Мурзина Милана и Снеткова Ника заняли третье место.
Спортсменки тренируются под руководством заслуженного тренера России Виталия Андреева.
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