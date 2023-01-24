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Общество

Мороз сегодня предвещает затяжные холода

В христианской традиции 23 января почитается последний император Рима — Феодосий Великий, в конце V века законодательно запретивший языческие культы. В православном именослове имя Феодосия, или Федосия, соотносится с несколькими раннехристианскими святыми — преподобными Феодосием Киновиархом и Феодосием Атиохийским, мучеником Феодосием Сирмирским.

На Руси этот день часто бывал очень холодным, что послужило основанием для такого поверья. Говорили, что нечистой силе, которую во время Святок выгнали из домов, некуда деваться и нечем заняться — поэтому она колдует морозы. От этих морозов люди ждали беды: «Мороз худ, готовит хлуд»; «Мужик за порог, а мороз ему поперек».

С морозами были связаны и некоторые приметы. Считалось, что морозы в этот день — к затяжным холодам, а тепло, напротив, обещает раннюю весну. Об этом говорится и в поговорках: «Федосеевы морозы — яровой посеешь поздно»; «Федосеево тепло — на раннюю весну пошло». В то же время чрезмерно теплый день тоже не предвещал ничего хорошего: «Бойся январской весны — худая зима живуча»; «Теплые дни января добром не отзываются».

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