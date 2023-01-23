Международный день образования отмечают 24 января

07:24, 24 января 2023, ПАИ

Международный день образования отмечают 24 января, сообщает calend.ru.

Проект резолюции ООН был предложен делегацией Нигерии в 2018 году на глобальной конференции по вопросам образования, проходившей в Брюсселе, и поддержан 58 государствами-членами, что продемонстрировало политическую волю, направленную на поддержку инклюзивного, доступного и качественного образования для всех.

В резолюции признается важность образования для достижения устойчивого развития и подчеркивается, что образование может повысить индивидуальную производительность и увеличить потенциал экономического роста, способствовать искоренению нищеты и голода, содействовать здоровью и гендерному равенству.

Также в документе говорится, что необходимо прилагать усилия для обеспечения инклюзивности и справедливости всех учебных заведений, включая начальную, среднюю, университетскую и профессиональную подготовку, чтобы каждый человек мог воспользоваться возможностью учиться всю жизнь и, следовательно, в полной мере участвовать в жизни общества и делать вклад в устойчивое развитие.

Образование является правом каждого человека, что закреплено в Статье 26 Всеобщей декларации прав человека. Она призывает к обеспечению бесплатного начального образования для каждого. А Конвенция о правах ребёнка, принятая в 1989 году, содержит положение об обязанности государств обеспечивать доступность высшего образования для всех.

По данным ООН, в настоящее время 244 миллионов детей и подростков не посещают школу; 617 миллионов детей и подростков не обладают элементарными навыками чтения и математики; менее 40% девочек в странах Африки к югу от Сахары получают начальное среднее образование и около четырех миллионов детей и молодых людей из числа беженцев не посещают школу.

Охват общим образованием в РФ составляет более 99%, а доступность дошкольного образования, по состоянию на 1 января 2021 года, оценивается в 98%.

По данным Росстата, в стране более 40 тысяч организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального, основного и среднего общего образования, и более 720 высших учебных заведений. В России реализуется более 650 специальностей по программам бакалавриата, магистратуры, специалитета, аспирантуры (ординатуры, адъюнктуры), ассистентуры-стажировки. К тому же, существует много льгот для студентов, получающих среднее профессиональное и высшее образование. Россия – одна из немногих стран, предоставляющих иностранцам возможность бесплатного обучения на бюджетной основе.