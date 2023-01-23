Шестилетняя девочка получила травму позвоночника в батутном парке Петербурга
Шестилетняя девочка попала в больницу, упав при прыжках в батутном парке Санкт-Петербурга и травмировав позвоночник, сообщает городской главк СК РФ.
«Двадцать второго января шестилетняя девочка упала во время прыжков в батутном парке, расположенном в одном из домов на Выборгской набережной в Санкт-Петербурге, получив травму позвоночника. По данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение», — говорится в сообщении.
Отмечается, что ребёнка пришлось госпитализировать.
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