Будущих мам из Пскова приглашают на йогу для беременных

07:45, 24 января 2023, ПАИ

Будущих мам из Пскова приглашают на йогу для беременных, сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

«На занятиях мы готовимся к родам, приводим мышцы в тонус, убираем боли в спине и пояснице, работаем с дыханием, осознанно расслабляемся», - уточнили организаторы.

Расписание:

Первая группа: понедельник и пятница 10:00 - 11.30.

Вторая группа: вторник и четверг 15:00 - 16:30.

Занятия длятся полтора часа и подходят для любого уровня подготовки, начиная с 12 недели беременности (желательно после первого скрининга) и консультации с врачом.

Подробности и запись в группе: https://vk.com/prenatal_yoga.