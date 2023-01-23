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Будущих мам из Пскова приглашают на йогу для беременных

Будущих мам из Пскова приглашают на йогу для беременных, сообщается в группе Псковского перинатального центра в соцсети «ВКонтакте».

«На занятиях мы готовимся к родам, приводим мышцы в тонус, убираем боли в спине и пояснице, работаем с дыханием, осознанно расслабляемся», - уточнили организаторы.

Расписание:

Первая группа: понедельник и пятница 10:00 - 11.30.

Вторая группа: вторник и четверг 15:00 - 16:30.

Занятия длятся полтора часа и подходят для любого уровня подготовки, начиная с 12 недели беременности (желательно после первого скрининга) и консультации с врачом.

Подробности и запись в группе: https://vk.com/prenatal_yoga.

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