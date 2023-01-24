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Общество

Лишь 5% псковичей после критики начальства работают лучше – опрос

Только 5% псковичей утверждают, что стоит начальству испортить им настроение, как качество их работы улучшается, сообщает сервис SuperJob по итогам опроса.

О том, что начальство никогда не портит ему настроение, сообщил каждый четвертый пскович (24%). Каждый седьмой (14%) расстраивается из-за руководителя ежедневно. По 15% опрошенных рассказали, что босс портит им настроение несколько раз в неделю и несколько раз в месяц, а 13% получают заряд негатива от начальника несколько раз в год.

Ежедневные разносы от шефа в полтора раза чаще получают респонденты с доходом до 50 тыс. руб., чем опрошенные с доходом свыше 80 тыс. руб. (17% против 12%). И тех, кому никогда не портит настроение начальник, и тех, кто подвергается этому крайне редко, больше среди россиян старше 45 лет.

Сотрудники, пребывающие в плохом расположении духа из-за слов и поступков руководителя, чаще всего работают как обычно: о том, что такое поведение начальника никак не сказывается на результатах их труда, сообщили 47% респондентов. В том, что после разноса они работают хуже, признались 42% псковичей. Лишь 4% опрошенных улучшают свои результаты, пребывая в плохом настроении.

При этом тех, для кого замечания начальника проходят бесследно, больше среди мужчин (47% против 41% среди женщин). Устойчивы к неприятным словам босса псковичи с доходом свыше 80 тыс. руб.: в плохом расположении духа почти каждый второй из них (47%) работает как обычно. Чаще всего об отсутствии связи плохого настроения и качества их работы говорили россияне старше 45 лет: солидный жизненный и профессиональный опыт позволяет 51% из них дистанцироваться от негатива и работать без потери качества.

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