Снег и гололедица прогнозируются в Псковской области сегодня

09:07, 24 января 2023, ПАИ

Облачная погода с прояснениями ожидается в Псковской области 24 января. Днем пройдёт небольшой снег, по северу области умеренный, сообщает Псковский гидрометцентр.

На дорогах образуется гололедица. Будет дуть ветер южных направлений, умеренный. Температура днем -1...-4, ночью -1...-6.



В Пскове днем прогнозируется небольшой снег, ночью преимущественно без осадков. Температура воздуха составит от -1 до -3 градусов. В Великих Луках пройдет небольшой снег. Температура днем -1...-3, ночью -4...-6.