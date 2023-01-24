Автомобиль загорелся на улице Гражданской в Пскове

09:23, 24 января 2023, ПАИ

Два пожара произошло в Псковской области 23 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления МЧС по региону.

В автомобиле Mercedes-Benz Е200 2003 года выпуска выгорел моторный отсек, предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки в подкапотном пространстве. Возгорание произошло на улице Гражданской в Пскове в 12:42.

Помимо этого, в подвальном помещении в неэксплуатируемом здании на улице Больничной в Великих Луках сгорел мусор. Происшествие произошло в 14:07 из-за неосторожного обращения неустановленного лица с огнём.