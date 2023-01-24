Пропавшего глухонемого мужчину ищут в Псковской области

09:39, 24 января 2023, ПАИ

Пропавшего 38-летнего глухонемого мужчину ищут в Псковской области. Об этом сообщается в группе поискового отряда «ЛизаАлерт» Псковской области в соцсети «ВКонтакте».

Александр Ховханов пропал в Москве. Его местонахождение неизвестно с 17 ноября 2022 года.

Приметы: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы темно-русые, глаза карие.

Мужчина был одет в синюю куртку, зеленые брюки, черную шапку, черные кроссовки.

Любую информацию по поводу местонахождения пропавшего можно сообщить инфоргам: Татьяна Selena 89250625600, Наталья 89036542006.