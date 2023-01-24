В Пскове управляющая организация нарушила Жилищный кодекс

09:45, 24 января 2023, ПАИ

После вмешательства прокуратуры управляющая организация из Пскова ООО «13 Квартал» устранила нарушения жилищного законодательства. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

В целях исполнения решения собственников о проведении капитального ремонта внутридомовой системы электроснабжения управляющая организация в октябре-ноябре 2022 года перенесла счетчики электроэнергии из квартир на площадку. При этом вводилось временное отключение электроэнергии, старая линия была отключена.

Вместе с тем собственник одной из квартир не был подключен к новой линии электроснабжения из-за долга по капитальному ремонту.

«В нарушение требований жилищного законодательства порядок отключения электроэнергии за долг по коммунальной услуге не соблюден, заявителя не предупредили о прекращении подачи электроэнергии в связи с задолженностью», - заметили в ведомстве.

Прокуратура внесла представление в адрес директора управляющей организации, виновный привлечен к дисциплинарной ответственности, выявленные нарушения устранены. Собственник квартиры многоквартирного дома подключен к новой линии электроснабжения.