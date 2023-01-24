Очереди из грузовиков уменьшились на границе Псковской области и Латвии

09:54, 24 января 2023, ПАИ

Очередь из грузовых автомобилей на въезд из Латвии в Россию через участок государственной границы в Псковской области сократилась за неделю более чем в 1,6 раза, до 120 машин на пункте пропуска «Бурачки». Это следует из данных Федеральной таможенной службы (ФТС), опубликованных 23 января, пишет ТАСС.

«Бурачки», вид транспортного средства: грузовые. Въезд в Россию: количество автотранспортных средств перед пунктом пропуска - 120», - сообщается на сайте ФТС. Неделю назад в очереди на этом пункте пропуска находилось 200 большегрузных автомобилей.

Отмечается, что в прошлом году таможенные службы стран Евросоюза, граничащих с Россией и Белоруссией, прекратили допуск на территорию ЕС автотранспорта, зарегистрированного в указанных странах. Санкции коснулись запрета на автомобильные грузоперевозки по территории ЕС, в том числе транзитные.

При этом, по данным ведомства, очереди из фур полностью отсутствуют на въезд в Россию со стороны Эстонии. На пунктах пропуска «Куничина Гора» и «Шумилкино» на въезде в Россию нет ни одного большегруза в очереди.

Ранее власти Псковской области на участках российско-латвийской и российско-эстонской границы, где образовались очереди из грузовиков, организовали инфраструктуру для стоящих в очереди дальнобойщиков: установили мусорные контейнеры, дополнительные туалеты и предусмотрели возможность приобретать продукты питания.