Псковских водителей призвали пристегивать ремни безопасности
Пристегивать ремни безопасности призывают жителей Псковской области в Госавтоинспекции. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.
В ГИБДД напомнили, что за управление транспортом водителем, который не пристегнут ремнем безопасности, а также перевозку непристегнутых пассажиров, грозит штраф в размере 1000 рублей, если конструкцией автомобиля предусмотрены ремни безопасности.
Нарушение требований к перевозке детей, установленных ПДД, влечет наложение административного штрафа на водителя в размере трех тысяч рублей.
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