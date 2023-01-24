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Завершился первый этап голосования за номинантов на премию «Народное признание»

Завершился первый тур голосования за номинантов на общественную премию «Народное признание – 2022».

По его итогам определятся тройки финалистов в каждой из номинаций. Они примут участие во втором туре голосования, а также получат баллы от членов жюри. Каждый голос эксперта будет равен 3% от общего числа голосов, поданных в номинации во втором туре. 

Всего на общественную премию Псковской области «Народное признание – 2022» в этом году поступило 216 заявок. Это абсолютный рекорд премии за все годы её существования – в этом году «Народное признание» будет присуждаться уже в 13-й раз.

В номинации «Открытие» поступило 7 заявок, «Экомышление» – 9, «Защита» – 4, в номинации «Поступок» – 2. На звание «Бизнесмен года» претендуют в этом году 17 человек. В номинации «Наша марка» и «Сервис» принято 22 и 19 заявок соответственно. Рекордсменами по числу заявок оказались номинации «Талант» и «Призвание» – на каждую приходится по 29 конкурсантов, а также «Рекорд», «Инициатива» и «Событие» – в каждой по 26 соискателей премии.

С полным списком участников в номинациях можно ознакомиться здесь.

Отметим, что за 12 лет премии было удостоено более 200 псковичей, организаций, предприятий, творческих коллективов Псковской области.

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