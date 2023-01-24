Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Более 120 видов животных исключили из Красной книги России

Более 120 видов животных исключили из Красной книги России, добавив 153 новых, сообщает газета «Известия» со ссылкой на министра природных ресурсов и экологии РФ Александра Козлова.

Сейчас, по словам министра, в России насчитывается 443 краснокнижных животных. Из них под особым контролем находятся 13 видов, в частности, снежный барс, амурский тигр и белый медведь.

«Важнейшее событие в природоохранной сфере в 2022 году — рост популяции амурского тигра, с 540 до 750 особей, проживающих на Дальнем Востоке. Увеличился и ареал: если раньше «тигриным домом» были только Приморье и Хабаровский край, то сейчас хищник обитает и в ЕАО, и в Амурской области», — сказал Козлов.

Кроме того, по его словам, сделаны первые шаги по уточнению численности белого медведя. В 2022 году проводилась их «перепись» на острове Врангеля: с помощью беспилотников сделано более 23 тыс. снимков.

«Их нужно все обработать, понять, разные это медведи или один и тот же «засветился» несколько раз. Данные скоро будут обнародованы», — пообещал министр.

Глава Минприроды также рассказал об увеличении популяции снежного барса в России — с 53 особей в 2019 году до 90 в 2022 году. Также благодаря работе питомников выросло число зубров — с 500 до почти 2 тыс. особей.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Год педагога и наставника торжественно открыли в Псковской области
24 января 2023

Более 300 тысяч грузовиков проследовало через Псковскую таможню в 2022 году
24 января 2023

До +3 градусов и дождь прогнозируют псковские синоптики 25 января
24 января 2023

Работу Псковской таможни обсуждают в медиацентре ПАИ
24 января 2023

На поддержку псковских педагогов дополнительно выделят 60 млн рублей
24 января 2023

В Пскове закроют движение по одной полосе Кузнецкого моста
24 января 2023

Депутат Госдумы станет гостем программы «Оглавление» на «Серебряном дожде»
24 января 2023

Эксперт пояснил, почему индексация пенсий не приводит к росту доходов

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...