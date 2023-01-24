Светофор на перекрестке Поземского – Набат в Пскове заработает в феврале

10:31, 24 января 2023, ПАИ

Включить светофор на пересечении улиц Леона Поземского и Набат просят псковичи. Обращение по этому поводу опубликовано на сайте губернатора Псковской области.

«С момента окончания ремонта дорожного покрытия улицы Леона Поземского и до сегодняшнего дня не работает светофор на пересечении улиц Леона Поземского и Набат. Звонил в службу ГИБДД Пскова, где мне ответили, что данный светофор не принят в эксплуатацию администрацией Пскова. Через данный пешеходный переход каждое утро в тёмное время ходят дети», - написал горожанин.

Глава Пскова Борис Елкин пояснил, что в настоящее время идет процесс передачи светофора в ведение эксплуатирующей организации, а также переоформление договора электроснабжения по объекту.

«Включение светофора будет выполнено после окончательной передачи его эксплуатирующей организации. Ориентировочный срок начала эксплуатации – февраль 2023 года», - сообщил глава города.