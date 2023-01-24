Псковичи завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу

10:33, 24 января 2023, ПАИ

Спортсмены из Пскова завоевали медали на первенстве России по джиу-джитсу. Соревнования проходили в Тверской области с 19 по 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в региональном комитете по спорту.

Так, Ксения Изотова стала третьей в возрастной категории до 16 лет. Она выступала в весовой категории до 52 килограммов. Антон Егоров завоевал бронзу в возрастной категории до 21 года, весовая категория - до 56 килограммов.

Тренирует спортсменов Фёдор Шумейко.