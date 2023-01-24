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Общество

Двустороннее движение могут запустить на улице Карла Маркса в Пскове

Вопрос открытия двустороннего движения на улице Карла Маркса в Пскове рассмотрит городская комиссия по обеспечению безопасности дорожного движения. Об этом сообщил глава Пскова Борис Елкин в ответ на обращение на сайте губернатора области.

«Вопрос организации двустороннего движения на улице Карла Маркса, на участке от улицы Свердлова до улицы Некрасова, будет рассмотрен городской комиссией по обеспечению безопасности дорожного движения», - говорится в сообщении.

Отмечается, что работы начнутся после завершения реконструкции Троицкого моста, срок её окончания – 31 июля 2023 года.

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