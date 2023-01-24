Заболеваемость коронавирусом в Псковской области в два раза ниже, чем по России

10:59, 24 января 2023, ПАИ

На прошлой неделе заболеваемость коронавирусом в Псковской области выросла на 44% и составила 75 случаев, что по-прежнему в 2 раза ниже средней заболеваемости по РФ. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального комитета по здравоохранению.

Среднеобластной уровень заболеваемости превышен в 11 муниципалитетах, при этом в девяти районах области за прошлую неделю не было зафиксировано ни одного случая.

Всего за прошлую неделю было проведено 7483 исследования на COVID-19.

В комитете напомнили, что симптомы коронавируса, гриппа и ОРВИ похожи: высокая температура, затруднённое дыхание, чихание, кашель и заложенность носа, головная боль и слабость, возможная тошнота, рвота и диарея. При их обнаружении необходимо незамедлительно обратиться к врачу для получения медицинской помощи и исключения коронавируса.

«Предотвратить сезонные заболевания и коронавирус можно, если соблюдать простые правила: не трогайте лицо руками; мойте руки; используйте антисептики; прикрывайте рот и нос во время чихания и кашля; носите маску; избегайте близких контактов с людьми, имеющими указанные выше симптомы; проветривайте помещения; вакцинируйтесь», - призвали псковичей.