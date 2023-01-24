Очереди на эстонской и латвийской границе прокомментировал начальник Псковской таможни

12:26, 24 января 2023, ПАИ

Ситуацию с очередями, связанными с работой таможен Эстонии и Латвии в 2022 году, прокомментировал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Поток грузового транспорта рассредоточен на все пункты пропуска. Фирмы перевозчиков следят за ситуацией и направляют свои транспортные средства не только на самый близкий по направлению пункт пропуска, но и учитывают наличие очереди. Поэтому грузовые автомобили с литовской, польской, румынской, сербской, венгерской регистрацией нередко пересекают границу через пункт пропуска «Куничина Гора», а не через «Бурачки», - объяснил гость медиацентра.

Он уточнил, что на данный момент в одностороннем порядке службы, отвечающие за работу таможен Латвии и Эстонии, разорвали отношения с Федеральной таможенной службой. В течение 2022 года латвийская и эстонская стороны лимитировали количество запускаемых грузовых транспортных средств на пункты пропуска Российской Федерации и количество принимаемых уже оформленных грузовых транспортных средств с территории России.

«Зоны таможенного контроля на территории пунктов пропуска заполнялись уже оформленными нами транспортными средствами в ожидании разрешения на въезд в Латвию и Эстонию. Так, например, на пункте пропуска «Убылинка» в зоне таможенного контроля в ожидании ежесуточно стояли уже оформленными до 30 автомобилей. Иногда при снижении потока въезжающих машин в ожидании убытия на территории нашего пункта пропуска находилось до 60 транспортных средств. А латвийская сторона в среднем принимала четыре грузовика в час и подавала в среднем также четыре грузовых транспортных средства», - продолжил Игорь Ерошин.

Он подчеркнул, что Псковская таможня делает все возможное для ускорения оформления товаров и транспортных средств, не снижая качества контроля.

«Будет ли меняться их пропускная способность – время покажет», - подытожил начальник таможни.