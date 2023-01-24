Гребцы из Дедовичей стали победителями областного первенства
Спортсмены из поселка Дедовичи стали победителями первенства Псковской области по гребле-индор, которое прошло на базе «Ника». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».
По словам тренера по академической гребле детско-юношеской спортивной школы Андрея Сидоркевича, золото завоевали Евгений Федоров, Максим Матвеев, Алиса Веселова, Дмитрий Котов и Мария Климентьева. Вторые места заняли Ульяна Фицай, Елена Юрина и Артем Веселов.
Также третьего места удостоился Иван Голубев.
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