Гребцы из Дедовичей стали победителями областного первенства

11:35, 24 января 2023, ПАИ

Спортсмены из поселка Дедовичи стали победителями первенства Псковской области по гребле-индор, которое прошло на базе «Ника». Об этом сообщает районная газета «Коммуна».

По словам тренера по академической гребле детско-юношеской спортивной школы Андрея Сидоркевича, золото завоевали Евгений Федоров, Максим Матвеев, Алиса Веселова, Дмитрий Котов и Мария Климентьева. Вторые места заняли Ульяна Фицай, Елена Юрина и Артем Веселов.

Также третьего места удостоился Иван Голубев.