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Происшествия

Псковичка отсудила у предпринимателя 100 тысяч рублей за моральный ущерб

Жительница Псковского района отсудила 100 тысяч рублей у индивидуального предпринимателя за непоставленный товар, сообщили Псковскому агентству информации в объединённой пресс-службе судов региона.

В мае 2022 года жительница Псковского района оформила в интернет-магазине заказ на мебель (парикмахерское оборудование) для личного использования. Товар был оплачен на сумму 106 235 рублей, однако обязательства по поставке выполнены не были.

Истцом в адрес ответчика была направлена досудебная претензия с требованием возврата указанной суммы денежных средств, а также неустойки.

Ответчик не отреагировал на претензию, что послужило основанием для подачи иска в суд.

В итоге предприниматель вернул деньги за товар, однако она просила взыскать с индивидуального предпринимателя неустойку за просрочку исполнения, компенсацию морального вреда, штраф за несоблюдение в добровольном порядке требований потребителя, а также расходы на оплату услуг представителя.

Суд исковые требования удовлетворил и оценил компенсацию морального вреда в 5 000 рублей, взыскал неустойку в размере более 48 000 рублей, штраф в размере более 26 000 рублей, а также взыскал расходы на оказание юридических услуг в размере 20 000 рублей.

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