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Какие сотрудники не приживаются в Псковской таможне, рассказал начальник

Ситуацию с кадрами на таможенных пунктах пропуска прокомментировал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«Кадры нужны и сегодня. В 2022 году нам увеличили штат, добавлены должности и на таможенный пост «Бурачки» на российско-латвийской границе. Мы провели информационную кампанию, к нам пошли люди, многие из них уже являются полноправными членами нашей большой команды», - сказал Игорь Ерошин.

Он заметил, что сотрудники, получившие право выхода на пенсию, увольняются, а на их место приходит молодежь. «Сегодня нам нужны сотрудники на автомобильные пункты пропуска, в том числе на пункт пропуска «Бурачки». Он находится в Себежском районе. Также необходимы сотрудники в подразделение, несущее службу на юге области, вблизи российско-белорусской границы», - продолжил начальник Псковской таможни.

Он отметил, что таможня обеспечивает все социальные гарантии, после 20 лет выслуги появляется возможность выхода на пенсию. На таможенные посты и обратно сотрудников на смены доставляют служебным транспортом. Режим службы - сутки через трое, средняя заработная плата для начинающего таможенника – от 42 тысяч рублей.

По словам Игоря Ерошина, есть и определенные ограничения: на службу принимают лиц до 55 лет, имеющих высшее образование и годных по состоянию здоровья.

«И еще одно пожелание к кандидатам – это наличие установки служить честно и добросовестно. Как показывает практика, ленивые, недисциплинированные люди, не обладающие навыками самообразования и желанием служить Отечеству, в нашем коллективе не приживаются. Я уверен, что такие кадры не задерживаются нигде. Ни на производстве, ни в бизнесе, ни на государственной службе», - подытожил начальник Псковской таможни.

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