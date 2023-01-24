В Пскове закроют движение по одной полосе Кузнецкого моста

11:31, 24 января 2023, ПАИ

В Пскове закроют движение транспорта по одной полосе Кузнецкого моста 24 января с 14:00 до 16:00 и 25 января с 9:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение будет перекрыто в связи с проведением работ по ремонту инженерных сетей теплоснабжения.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.