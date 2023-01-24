Жители Псковской области подарили детям и ветеранам более 850 подписных изданий

11:35, 24 января 2023, ПАИ

Благотворительная акция «Почты России» «Дерево добра» восьмой год объединяет людей по всей стране, в том числе и в Псковской области. В прошлом году жители региона оформили в подарок социальным учреждениям региона более 850 газет и журналов, сообщили Псковскому агентству информации в организации.

Лидерами по благотворительным подпискам стали клиенты псковских и великолукских почтовых отделений – вместе они оформили в подарок более половины экземпляров печатных изданий. Для детей чаще всего оформляют подписку на развивающие издания, для старшего поколения — новостную периодику, журналы и газеты о здоровье, садоводстве и другие тематические издания.

«Каждый желающий может оформить благотворительную подписку, адресно выбрав то учреждение, куда он хотел бы направить свою помощь. Это простая, доступная, а главное – важная забота о тех, кто остался без попечения родных и близких», – подчеркнула директор УФПС Псковской области Дарья Цилина.

Подарить благотворительную подписку можно несколькими способами: оформить в любом почтовом отделении, онлайн на сайте или в приложении «Почты России». Там же можно узнать перечень учреждений программы «Дерево добра».