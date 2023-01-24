Эстония может получить оружие, позволяющее держать под прицелом Петербург

11:48, 24 января 2023, ПАИ

Запад планирует дать Эстонии оружие, которое может держать под прицелом Санкт-Петербург, сообщает РИА Новости со ссылкой на посла РФ в Эстонии Владимира Липаева.

По его мнению, «у англосаксов был интерес» создать в Эстонии «антироссийский форпост» для экономического, политического, культурного и военного давления.

«Эстония активно вооружается, не понятно, правда, зачем. Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург, создается система противоракетной обороны среднего радиуса действия. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» - сказал он в эфире «Соловьев Live».