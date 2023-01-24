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Спорт

Более 15 медалей привезли псковские кикбоксеры с турнира в Петербурге

19 медалей - восемь золотых, десять серебряных и одну бронзовую - привезли воспитанники псковской спортивной школы «Мастер» с турнира по кикбоксингу Kea-fighting, который проходил в Санкт-Петербурге. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города Пскова. 

Фото: пресс-служба администрации города Пскова

Соревнования проходили в дисциплинах: фулл-контакт, лайт-контакт, лоу-кик. В турнире приняли участие более 120 спортсменов.

Псковичей к состязаниям подготовил тренер Иван Жаворонков. 

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