В Великих Луках безработного обвинили в краже велосипедов

12:34, 24 января 2023, ПАИ

Велосипеды из подвала на проспекте Гагарина похитил житель Великих Лук. Об этом сообщает новостной портал Luki-News.

22 января в полицию обратился местный житель 1980 года рождения, который рассказал, что в период с 7 по 22 января неизвестный злоумышленник сорвал навесной замок и похитил из подвала три велосипеда. Сумма причиненного ущерба составила 43 тысячи рублей.

В этом преступлении подозревается неработающий, ранее судимый великолучанин 1988 года рождения. Мужчина дал признательные показания.

Похищенное изъято. Возбуждено уголовное дело.