Псковский борец завоевал золото на всероссийских соревнованиях

12:28, 24 января 2023, ПАИ

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики», посвященные памяти заслуженного тренера России А. В. Факеева, прошли в городе Выборге Ленинградской области. В турнире состязались юноши и девушки 12–13, 14–15 и 16–17 лет, сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 23 регионов России. Среди них представители псковской спортивной школы «Мастер», которых тренируют Владимир Евдокимов и Рафаэль Керимов.

По итогам соревнований победителем стал 14-летний воспитанник школы Тимофей Шапкин, получивший золотую медаль.