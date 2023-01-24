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Псковский борец завоевал золото на всероссийских соревнованиях

Всероссийские соревнования по рукопашному бою «Звезды Балтики», посвященные памяти заслуженного тренера России А. В. Факеева, прошли в городе Выборге Ленинградской области. В турнире состязались юноши и девушки 12–13, 14–15 и 16–17 лет, сообщается в Telegram-канале администрации Пскова.

Фото: здесь и далее Telegram-канал администрации Пскова

В соревнованиях приняли участие более 280 спортсменов из 23 регионов России. Среди них представители псковской спортивной школы «Мастер», которых тренируют Владимир Евдокимов и Рафаэль Керимов.

По итогам соревнований победителем стал 14-летний воспитанник школы Тимофей Шапкин, получивший золотую медаль.

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