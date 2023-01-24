Жители Псковской области фиктивно зарегистрировали трёх мигрантов

12:51, 24 января 2023, ПАИ

Двое жителей Псковской области подозреваются в фиктивной регистрации иностранных граждан. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

По данным полиции, в декабре 2022 года безработная жительница Гдовского района 1993 года рождения незаконно прописала в одной из деревень Дновского района двух граждан Республики Узбекистан.

А в Пустошке пенсионер фиктивно зарегистрировал гражданина Республики Таджикистан. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В связи с этим в ведомстве напомнили об ответственности за подобное нарушение закона. Так, в соответствии со статьей 322.3 Уголовного кодекса РФ правонарушители наказываются штрафом в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех лет, либо принудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.