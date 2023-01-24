Водители в Невеле и Великих Луках повторно сели за руль пьяными

12:20, 24 января 2023, ПАИ

В Великих Луках и Невеле установлены нетрезвые водители, которые ранее уже подвергались административному наказанию за аналогичное правонарушение. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Утром 23 января у дома на Октябрьском проспекте в Великих Луках полицейские остановили для проверки автомобиль «Рено Логан». Выяснилось, что этой машиной управлял нетрезвый горожанин.

В Невеле в тот же день по улице Ленкоммуны на автомашине «Рено Лагуна» ехал местный житель в состоянии алкогольного опьянения. Обстоятельства произошедшего уточняются.

В соответствии со статьей 264.1 Уголовного кодекса РФ водители, повторно задержанные за рулем в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.