От чего зависит время перецепки и перегрузки, объяснил глава Псковской таможни

14:53, 24 января 2023, ПАИ

Насколько быстро осуществляется перецепка грузовых автомобилей на границе в Псковской области, рассказал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«68% транспортных средств перецеплено в течение одного рабочего дня», - сказал Игорь Ерошин. Время перецепки, по его словам, во многом зависит от самих перевозчиков. При их готовности процесс перецепки, например, занимает максимум до 30 минут. На перегрузку уходит больше времени, но это не связано с деятельностью таможенного органа, объяснил Игорь Ерошин.

«Ожидание перевозчиков и увеличение времени перегрузки и перецепки связано с незаключением заранее контрактов между перевозчиками», - подчеркнул начальник Псковской таможни.

Он обратил внимание, что имеющиеся площади складов временного хранения позволяют разместить все количество транспортных средств, прибывших для перецепки.

«Для координации работы всех участников процесса, улучшения их рабочего взаимодействия мы находимся в постоянном контакте с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, международными перевозчиками и владельцами СВХ», - подытожил Игорь Ерошин.