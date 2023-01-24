Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

От чего зависит время перецепки и перегрузки, объяснил глава Псковской таможни

Насколько быстро осуществляется перецепка грузовых автомобилей на границе в Псковской области, рассказал начальник Псковской таможни Игорь Ерошин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

«68% транспортных средств перецеплено в течение одного рабочего дня», - сказал Игорь Ерошин. Время перецепки, по его словам, во многом зависит от самих перевозчиков. При их готовности процесс перецепки, например, занимает максимум до 30 минут. На перегрузку уходит больше времени, но это не связано с деятельностью таможенного органа, объяснил Игорь Ерошин.

«Ожидание перевозчиков и увеличение времени перегрузки и перецепки связано с незаключением заранее контрактов между перевозчиками», - подчеркнул начальник Псковской таможни.

Он обратил внимание, что имеющиеся площади складов временного хранения позволяют разместить все количество транспортных средств, прибывших для перецепки.

«Для координации работы всех участников процесса, улучшения их рабочего взаимодействия мы находимся в постоянном контакте с представителями Ассоциации международных автомобильных перевозчиков, международными перевозчиками и владельцами СВХ», - подытожил Игорь Ерошин.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













24 января 2023

Техники почти на миллиард рублей приобрели псковские аграрии в 2022 году
24 января 2023

В Пскове вновь обсуждают судьбу участков на Линейной улице
24 января 2023

От чего зависит время перецепки и перегрузки, объяснил глава Псковской таможни
24 января 2023

Итоги работы псковских поисковиков обсуждают в медиацентре ПАИ
24 января 2023

Какие сотрудники не приживаются в Псковской таможне, рассказал начальник
24 января 2023

Пятый выпуск программы «Секреты тела» вышел на «Первом Псковском»
24 января 2023

«У нас есть свои секреты»: глава Псковской таможни рассказал о способах досмотра на границе
24 января 2023

Продолжается реконструкция пограничного пункта пропуска «Бурачки»


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...