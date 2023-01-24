Борис Елкин напомнил телефон для помощи семьям мобилизованных псковичей

12:41, 24 января 2023, ПАИ

Помощь семьям военнослужащих, добровольцев и мобилизованных, участвующих в СВО, – одна из важнейших задач всех уровней власти. По поручению президента для координации этой работы создан Комитет семей воинов Отечества и его отделения в регионах.

Глава Пскова Борис Елкин обсудил взаимодействие с руководителем регионального штаба Марией Филоновой и уполномоченными по работе с семьями мобилизованных. Об этом он сообщил в своём Telegram-канале.

«В городе много таких семей, и каждой нужна поддержка. Гуманитарная, психологическая и правовая помощь, организация просветительских и патриотических акций в школах и детских садах, обратная связь с бойцами – эти и многие другие вопросы решались и раньше с помощью общественных организаций, союзов и Центра помощи семьям мобилизованных на Некрасова, 19. Штаб же стал координирующим центром, куда можно обратиться с любым вопросом по телефону 8 906 220 93 91», - уточнил Борис Елкин.

Город работает над тем, чтобы помощь и поддержка были своевременными и компетентными, добавил глава Пскова.