На вечернюю экскурсию «Лабиринты музейного квартала» приглашают псковичей

12:47, 24 января 2023, ПАИ

28 января в 16:00 в Псковском музее-заповеднике в рамках цикла «Спустилась ночь» состоится вечерняя экскурсия «Лабиринты музейного квартала». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

Центром нового музейного проекта является авторский показ воссозданных и отреставрированных объектов музейного квартала, украшенных красивой иллюминацией.

Познавательное путешествие начнется во дворике Поганкиных палат. Экскурсовод познакомит гостей с историей и архитектурой памятника, расскажет о процессе реставрации. Далее экскурсия пройдет вдоль картинной галереи, костела и завершится около палат у Сокольей башни. Гости обязательно посетят выставку «Всеволодов свет», посвященную 100-летию со дня рождения архитектора, художника, кузнеца Всеволода Петровича Смирнова, – первую выставку в отреставрированном пространстве палат.

Место сбора группы - фойе главного здания Псковского музея (ул. Некрасова, 7). Доступна оплата по Пушкинской карте. Купить билет онлайн можно по ссылке.

Количество мест ограничено. Обязательна предварительная запись по телефону: 8 (8112) 66 33 11.