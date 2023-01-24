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Происшествия

Более двух миллионов рублей перевели мошенникам псковичи

Более двух миллионов рублей недосчитались несколько жителей Пскова после телефонного общения с незнакомцами. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.  

По версии следствия, в последние дни нескольким псковичам звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками правоохранительных органов. Они заявляли, что некие злоумышленники будто бы пытаются незаконно оформить на них кредиты и, чтобы предотвратить это, необходимо незамедлительно перевести денежные средства на «безопасный счет». А одного горожанина мошенники ввели в заблуждение при попытке приобретения им дачи через известный интернет-сайт. 

Поддавшись на ухищрения мошенников, несколько псковичей лишились в общей сложности более двух миллионов рублей. Потерпевшие обратились за помощью в полицию. В настоящее время обстоятельства произошедшего выясняются в рамках возбужденных уголовных дел. 

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