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Спорт

Баскетболистки из Локни взяли золото на чемпионате области

Финальные игры чемпионата Псковской области в рамках школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» в дивизионе «ЮГ» прошли в спортивном зале «Экспресс» Великих Лук 23 января. Об этом сообщает Федерация баскетбола города Великих Лук в соцсети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа Федерации баскетбола Великих Лук в соцсети «ВКонтакте»

Золото завоевал школьный спортивный клуб «Локня», а второе место занял клуб «Сокол» (Новосокольнический район). Обе команды представят дивизион на финале, который пройдет в городе Пскове 14-15 февраля.

MVP [самым ценным игроком. — Прим. ред.] финальной игры стала Дарья Гудкова.

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