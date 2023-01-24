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Общество

Роспотребнадзор проведет подчищающую иммунизацию против кори

Роспотребнадзор планирует провести подчищающую иммунизацию против кори с 3 апреля по 31 декабря. Соответствующий проект постановления опубликован на федеральном портале проектов нормативных правовых актов, сообщает РИА Новости.

«Высшим должностным лицам субъектов Российской Федерации (руководителям высшего исполнительного органа государственной власти субъектов Российской Федерации) обеспечить… в срок с 03.04.2023 по 31.12.2023 проведение в субъектах Российской Федерации мероприятий по подчищающей иммунизации против кори населения, а также трудовых мигрантов, не привитых против кори, не имеющих сведений о прививках против кори и не болевших корью ранее», - говорится в документе.

Региональным властям рекомендовано обеспечить информирование граждан, в том числе трудовых мигрантов и работодателей, о преимуществах иммунопрофилактики кори, а также организовать работу по выявлению тех, кто не болел корью, не был вакцинирован или не имеет сведений о прививках, уточняется в проекте.

Кроме того, региональным властям рекомендуется создать необходимый запас вакцин для обеспечения кампании по подчищающей иммунизации против кори и утвердить планы проведения вакцинации, отмечается в документе.
 

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