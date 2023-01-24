Итоги работы псковских поисковиков обсуждают в медиацентре ПАИ

14:35, 24 января 2023, ПАИ

Пресс-конференция, посвященная работе псковских поисковиков, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 24 января.

Итоги поисковой работы в 2022 году и планы на 2023 год озвучит руководитель областной военно-патриотической организации «След Пантеры», председатель Псковского регионального отделения ООД «Поисковое движение России» Анна Шуняева.

Она ответит на вопросы, как поисковики готовятся к 10-летию Поискового движения России, в каких проектах участвуют и где хранят найденные вещи.