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Общество

Более 230 млн рублей выдал псковский РСХБ за год по программе сельской ипотеки

Сельскую ипотеку на сумму 234 млн рублей выдал Псковский филиал Россельхозбанка в 2022 году. Всего с начала действия программы с 2020 году РСХБ в Псковской области выдал кредитов по сельской ипотеке на общую сумму порядка 1 млрд рублей. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе банка. 

Фото: пресс-служба Псковского филиала Россельхозбанка

Как отметили в РСХБ, в 2022 году увеличилось количество заемщиков (с 20 до 40 %), предпочитающих брать сельскую ипотеку на строительство. Большая же часть жителей Псковской области (60 %) обращается в банк за ипотекой, чтобы купить готовые дома.

Специалисты Псковского филиала Россельхозбанка наладили эффективное сотрудничество с региональными партнерами – агентствами недвижимости и строительными компаниями, которые работают с клиентами по принципу «одного окна», подбирая дом или земельный участок с целью строительства индивидуального жилья по программе «Сельская ипотека» РСХБ. Например, во многих агентствах недвижимости клиенты сразу могут подать заявку на ипотеку в РСХБ.

«Сельская ипотека, пожалуй, один из самых востребованных ипотечных продуктов нашего банка, - отметил директор Псковского филиала Россельхозбанка Дмитрий Алемасов. - Эта госпрограмма дала возможность многим горожанам перебраться из городов в экологически чистые районы Псковского края. А жители сел и деревень получили шанс значительно улучшить условия проживания. В 2022 году программа была расширена: появилась возможность оформлять кредит на обоих супругов. Шесть миллионов - сумма, которая позволяет заемщикам приобрести жилье, отвечающее требованиям заемщиков по размеру и уровню комфорта».

Кроме того, в банке активно действует услуга электронной регистрации ипотечных сделок. Клиенты, приобретающие недвижимость как на вторичном, так и на первичном рынке, включая индивидуальное жилищное строительство, могут зарегистрировать право собственности электронным путем в момент получения ипотечного кредита. Банк направляет все документы, необходимые для государственной регистрации сделки, по защищенному цифровому каналу в Россреестр.

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