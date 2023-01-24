В Госдуме предложили обязать депутатов уведомлять о выезде за рубеж

16:22, 24 января 2023, ПАИ

В России хотят обязать депутатов уведомлять в письменном виде профильную комиссию или председателя Думы о планируемом выезде за пределы РФ (кроме служебных командировок). Соответствующее постановление приняла Госдума на пленарном заседании 24 января.

Согласно поставлению, депутаты Думы, кроме членов Совета ГД, председателей комитетов и комиссий, должны будут уведомлять в письменной форме комиссию по мандатным вопросам о планируемом выезде за пределы РФ, за исключением направления в служебную командировку по распоряжению спикера ГД. Члены Совета Думы и главы комитетов и комиссий, в свою очередь, должны будут уведомлять о планируемом выезде за рубеж напрямую спикера палаты, пишет РИА Новости со ссылкой на документ.

Как пояснил ранее глава комитета Думы по контролю Олег Морозов, норма, согласно которой депутатам Госдумы следует предупреждать о выезде за границу, будет рекомендательной, так как закон не ограничивает парламентариев в праве выезжать за границу.