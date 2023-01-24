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Общество

ПсковГУ научит представителей власти общаться с населением в соцсетях

Псковский государственный университет приглашает на обучение по программе повышения квалификации «Приемы эффективной коммуникации государственных органов с гражданами в социальных сетях». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза. 

Программа нацелена на обучение представителей органов власти системной эффективной коммуникации с жителями страны в социальных сетях. 

Занятия проходят в формате воркшопов очно-заочно с применением дистанционных образовательных технологий. Подробно разбираются принципы, приемы и инструменты создания контента, культура и стилистика (тональность) общения, эффективные SMM-стратегии. 

Объём программы – 72 часа. Сроки обучения – с 6 февраля по 13 марта.

Запись на программу до 1 февраля по ссылке. Подробная информация по телефону 201-699 (доб. 484). 

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